Radni gminy Włocławek wciąż na tej samej diecie

Ponad półtora roku temu Rada Gminy we Włocławku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad jej przyznawania radnym oraz ustalenia diety zryczałtowanej dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego samorządu.Uchwała ta została zaskarżona przez prokuratora rejonowego we Włocławku, który stwierdził, że podjęta zostala z naruszeniem prawa, bo nie została opublikowana w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, pomimo że ze względu na zawarte w niej normy stanowi akt prawa miejscowego. Skarga prokuratora rejonowego we Włocławku została przekazana przez Radę Gminy we Włocławku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Ale radni gminy we Włocławku podjęli nową uchwałę.