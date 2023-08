Radni PiS z Grudziądza bojkotują udział w komisji wyłaniającej dyrektora szpitala. Prezydent: - Z żalem przyjąłem tę decyzję

Na najbliższej sesji, 30 sierpnia uchwałą rady miejskiej Grudziądza ma zostać powołany skład komisji konkursowej, która będzie miała za zadanie wyłonić dyrektora szpitala. Delegowani do niej są radni z każdego klubu. Przedstawiciele PiS-u zapowiedzieli, że nikt z ich klubu nie będzie w niej zasiadał... Nikt ... poza Andrzejem Witkowskim, radnym PiS-u który został delegowany z ramienia rady społecznej szpitala.

Prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski: - Zwróciłem się do wszystkich klubów zasiadających w Radzie Miejskiej, która jest organem tworzącym szpital, do wyznaczenia swojego przedstawiciela do komisji konkursowej. Z żalem przyjąłem decyzję klubu PiS o braku takiego kandydata. Andrzej Wiśniewski, radny PiS podczas konferencji prasowej podnosił, że "stan grudziądzkiego szpitala to przede wszystkim autorskie dzieło prezydenta Macieja Glamowskiego i rządzącej miastem lewicowo - platformerskiej większości". Radny przypominał, że obecna ekipa startując w poprzednich wyborach zapewniała, że ma pomysł na rozwiązanie finansowych kłopotów szpitala i podkreślał, że pięć lat temu szpital też miał ponad 400 mln zł zobowiązań, ale miał wciąż 41 pełnowymiarowych oddziałów, 1100 łóżek, a nade wszystko miał pełne obsady lekarskie i pielęgniarskie. - Obecnie długi są o kilkadziesiąt milionów większe, a organizacyjnie przypomina bardziej parodię szpitala niż szpital - ocenia Andrzej Wiśniewski.

Radny PiS-u, również odniósł się do wyboru prezydenta Glamowskiego, który powołał Agatę Kurkowską na pełniącą obowiązki dyrektora tej placówki medycznej ...- Wybaczcie państwo kompetencje kadrowej w połączeniu z doświadczeniem choćby wieloletnim w prowadzeniu sklepu z odzieżą wyglądają w kontekście takiego szpitala na żart jeśli nie na kpinę - dzieli się opinia Andrzej Wiśniewski.

PiS: "Rozwiązanie finansowych problemów szpitala leży w mieście, a nie w szpitalu"

Andrzej Wiśniewski twierdzi, że klub PiS nie będzie delegował swojego radnego do komisji konkursowej na dyrektora szpitala ponieważ najpierw organ prowadzący jakim jest gmina - miasto Grudziądz powinna przygotować rzetelny, realny, wiarygodny program rozwiązania problemów finansowych szpitala, a następnie wybrać merytorycznie przygotowanego dyrektora, menadżera który podjąłby się odbudowania zgliszczy dzisiejszego szpitala na bazie tego programu. - Będę to powtarzał jak mantrę: rozwiązanie finansowych problemów szpitala leży w mieście, a nie w szpitalu - grzmi Andrzej Wiśniewski. - Sam kierowałem nim, budową i zapewnienie pieniędzy czy to na budowę czy działalność było moim zadaniem jako prezydenta a nie zadaniem dyrektora szpitala.

Jak zauważa prezydent Glamowski: - Funkcjonowanie szpitali w Polsce zależy wyłącznie od rozwiązań systemowych. Prezydent miasta nie jest kreatorem polityki zdrowotnej kraju. Odpowiada za nią polski Rząd, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Kwestia szpitala wymaga rozwiązań systemowych i uregulowań na poziomie ustawowym. Niestety, mimo zapowiadanych od dłuższego czasu zmian w systemie funkcjonowania polskich szpitali, do tej pory nie doczekaliśmy się ich wprowadzenia. Radny PiS kontynuuje: - W mojej ocenie nikt poważny i odpowiedzialny nie może stanąć do takiego konkursu bez otrzymania ze strony organu prowadzącego gwarancji rozwiązania sytuacji finansowej szpitala. Każdy kto bez takich wstępnych warunków podjąłby się takiego zadania będzie w mojej ocenie oszustem, który zwietrzył okazję na całkiem przyzwoitą pensyjkę, a który po kilku miesiącach odejdzie na własną prośbę ze względu na sprawy osobiste. Takie scenariusze ćwiczymy od kilku lat.

Andrzej Wiśniewski zaapelował do pozostałych kolegów radnych, aby również nie zasiadali w komisji konkursowej: - Nie przykładajmy się do dzieła kompletnej destrukcji naszego szpitala. Zostało nam już niewiele tej kadencji, zdobądźmy się w tych ostatnich decyzjach na stanięcie w prawdzie i nie bierzmy udziału w tej hucpie. Dodajmy, że o ile nikt z ramienia klubu radnych PiS nie będzie zasiadał w komisji konkursowej, to jednak... Andrzej Witkowski, radny PiS-u będzie członkiem tejże komisji, ale jako delegat rady społecznej szpitala. - Cieszę się, że ten szanowany lekarz będzie uczestniczyć w pracach komisji - podkreśla Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Radni z pozostałych dwóch klubów wybrali swoich przedstawicieli. Z Koalicji Obywatelskiej zasiądzie Tomasz Smolarek, a z Sojuszu Obywatelski Grudziądz, Maciej Gburczyk.

Radni SOG i KO uważają, że to co robi PiS to chowanie głowy w piasek

Łukasz Kowarowski z Sojuszu Obywatelski Grudziądz uważa, że postawa radnych PiS-u bojkotująca udział w komisji konkursowej nie jest poważnym traktowaniem obowiązków radnych. - Przypomnę, że to nie pierwszy bojkot radnych PiS-u w tej kadencji: bywały sesje że nie przychodzili na nie bądź opuszczali w trakcie posiedzeń. Bojkotowali też komisję rewizyjną wpływając w ten sposób na destabilizację pracy rady miejskiej. Przykre jest to, ponieważ takie manifestacje są oznaką braku odpowiedzialności w kluczowych dla miasta sprawach.

Tomasz Smolarek, szef klubu radnych KO: - Trzeba wziąć odpowiedzialność za szpital, a nie chować głowę w piasek. Szpital musi mieć menadżera do zarządzania. To ważna jednostka organizacyjna miasta. Jak ważna, podkreśla też prezydent Glamowski: - Szpital jest jednostką o znaczeniu strategicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa całego kraju. Dzieje się tak dzięki posiadaniu infrastruktury krytycznej. Siła oddziaływania i rola naszej jednostki w sytuacjach tak wielkich i nieprzewidzianych kryzysów wykracza poza ramy kompetencji lokalnego samorządu. To kwestia odpowiedzialności, z której muszą sobie zdać sprawę struktury administracji państwowej.

Telefon zaufania dla młodzieży z utrudnionym dostępem