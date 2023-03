Radni województwa kujawsko-pomorskiego w obronie dobrego imienia papieża Jana Pawła II

Projekt był uzgadniany

Paweł Zgórzyński z PSL poprosił o zarządzenie 15 – minutowej przerwy. Zanim przewodnicząca Elżbieta Piniewska przychyliła się do tego wniosku, radny Jarosław Katulski z KO wyraził sprzeciw takiemu programowi obrad. Michał Krzemkowski (PiS) przypomniał, że papież jest patronem województwa i od niego wywodzimy święto województwa 7 czerwca. Jacek Gajewski (KO) powiedział, że Jan Paweł II to człowiek głębokiej modlitwy i zaproponował, aby radni uczestniczyli w specjalnej mszy św. w intencji uszanowania jego pamięci i obrony prawdy oraz wartości. Sprecyzował, że to propozycja dla katolików.

Przemysław Przybylski (PiS) poparł tę propozycję. - To postać szanowania na świecie ponad podziałami religijnymi. To Polak, dzięki któremu dokonały się przemiany społeczno -polityczne na świecie. Dał nam fundament demokracji w oparciu o wartości. To też patron naszego regionu. Do niedawna byliśmy jedynym regionem na świecie noszącym jego patronat – uzasadniał radny.

Z kolei Roman Jasiakiewicz (KO) skonstatował, iż intencją Jana Pawła II było, aby nie dzielić, a łączyć. Tymczasem my chcemy zaspokoić własne ego. On tego od nas nie oczekuje, nie potrzebuje tego - stwierdził.

Ponowne konsultacje w kuluarach

Podczas długiej przerwy w kuluarach przeprowadzono ponowne konsultacje w sprawie stanowiska sejmiku i nieco zmieniono jego treść. Na czym ta zmiana polegała, nie wyjaśniono.

Przed zarządzeniem głosowania marszałek Całbecki apelował do radnych, aby sprawę oceny historii zostawić profesjonalistom.- Oni powinni dostarczyć nam prawdy, interpretacji historii osadzonej w czasie i uwarunkowaniach. To apel do nas wszystkich, którzy dostarczają fakty, prawdy, półprawdy, dysponują kluczami do archiwów. Nie można ich nadużywać. Imię Jana Pawła II wykorzystuje się do różnych interpretacji politycznych. Ten temat wywołano niepotrzebnie i powinien zostać ucięty wyważonym naszym stanowiskiem – stwierdził marszałek. Dodał, że nie wolno zapomnieć o ofiarach pedofilii, ale i o innych ofiarach i zawsze trzeba stać po stronie pokrzywdzonych.