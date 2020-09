Radni z gminy Płużnica zdecydują, czy wyrażą zgodę na inwestycję firmy Green Peaks Energy. Mieszkańcy protestują

Z zapytaniem, czy firma Green Peaks Energy Sp. z o.o. rezygnuje z planu budowy instalacji do przetwarzania odpadów gumowych w procesie pirolizy w Płużnickim Parku Inwestycyjnym w Bartoszewicach w powiecie wąbrzeskim zapytaliśmy tę firmę dwa tygodnie temu. Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji, mimo ponowienia naszej prośby. Przypomnijmy, że firma miała poinformować o swojej decyzji już kilka dni temu, o czym pisaliśmy tutaj .

Radni gminy Płużnica pochylą się nad uchwałą decydującą, czy wyrażą zgodę na budowę zakładu firmy Green Peaks Energy

Zapytanie, czy firma Green Peaks Energy rezygnuje z budowy zakładu w Bartoszewicach skierowaliśmy zatem do Marcina Skonieczki, wójta gminy Płużnica. Jak nam przekazał, firma nie przesłała do niego żadnej informacji, w związku z czym także wójt dopytywał kilka dni temu przedstawiciela tej firmy, czy informację przekażą. Mimo to, wójt także do tej pory nie otrzymał odpowiedzi. Zapytaliśmy zatem wójta, czy nadal czekamy. Jak zaznaczył wójt Marcin Skonieczka, nie czekamy, ale działamy. Planów do zrealizowania, które mają potwierdzić próbę dojścia do kompromisu między protestującymi przeciwko budowie zakładu przetwarzania odpadów gumowych mieszkańcami a wójtem gminy Płużnica trochę bowiem jest. Pisaliśmy o nich tutaj. Przypomnijmy, że m.in. przygotowana i poddana pod głosowanie ma być uchwała, w której rada gminy Płużnica wyrazi swoje stanowisko w sprawie planowanej przez firmę Green Peaks Energy inwestycji. Jak przekazał nam Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica, radni tą uchwałą zajmą się podczas sesji rady gminy w poniedziałek 7 września.