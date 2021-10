Radny Janusz Tomas z Sępólna krytycznie o marszałku. Padło słowo „odwołanie” Sandra Szymańska

Radny Janusz Tomas na sesji RM w Sępólnie krytycznie wyraził się o działaniach marszałka, twierdząc, że powiat sępoleński jest zdegradowany przez niego do peryferii województwa fot. Archiwum/ Sandra Szymańska

- To jest kpina, co wyprawia marszałek! W każdej chwili można go odwołać – stwierdził na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Sępólno radny Janusz Tomas. Chodzi głównie o kolejny wydłużony termin sporządzenia dokumentacji projektowej na budowę ronda na ulicy Kościuszki. Ale nie tylko.