Radny PiS: "Remont parkingu przy targowisku w Grudziądzu uśmierci handel". Czy sprzedawcy mogą liczyć na rekompensaty? Zobacz zdjęcia

Remont parkingu przy ul. Sienkiewicza przy targowisku miejskim trwa już kilka miesięcy. To głównie tam zatrzymywały się osoby zaopatrujące się na rynku w dni targowe. Przez modernizację tego placu zdecydowana większość miejsc parkingowych jest niedostępna.

"Dziwny tryb prac. Robotników brak"

Krzysztof Kosiński domagał się konkretnego określenia terminu zakończenia remontu, a także okresowych rekompensat z budżetu miasta na pokrycie opłat targowych dla sprzedawców, do czasu zakończenia miejskiej inwestycji.

Jak się dowiadujemy, wykonawca ma 22 miesiące (przyp. red. liczone od podpisania umowy, a to nastąpiło 9 lutego 2023.) na wykonanie modernizacji. W odpowiedzi na interpelację, prezydent Maciej Glamowski podkreśla że prace przebiegają prawidłowo.

Teren objęty ochroną konserwatorską. Działa też IPN

Ponadto jak zaznacza Maciej Glamowski, teren inwestycji jest objęty strefą ochrony Kujawsko - Pomorskiego Konserwatora Zabytków , a ten zlecił wykonanie prac archeologicznych w trakcie robót ziemnych. Przestoje mogą też wynikać właśnie z tych prac i sporządzania dokumentacji. Nadto są też prowadzone na tymże placu dodatkowe badania archeologiczne w ramach uzgodnień z Instytutem Pamięci Narodowej - Biurem Poszukiwań i Identyfikacji , a związane z poszukiwaniem miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym reżimem totalitarnym lub czystek etnicznych w okresie od listopada 1917 roku do lipca 1991.

Jeśli chodzi o ewentualne rekompensaty dla handlujących, to prezydent nie pozostawia złudzeń: nie będzie ich. Dlaczego? Raz: nie zarezerwowano na ten cel środków w budżecie, a dwa: teren targowiska nie należy do miasta. - Nie ma możliwości prawnych na wprowadzenie rekompensat wpływających bezpośrednio do handlujących - prezydent Glamowski wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację radnego Kosińskiego.