Rak endometrium - objawy. Oto wczesne oznaki raka trzonu macicy, najbardziej śmiertelnego z nowotworów ginekologicznych [8.09.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Rak endometrium, zwany inaczej rakiem trzonu macicy, to nowotwór złośliwy narządu rodnego kobiety. Jest to najpowszechniejszy, najczęściej występujący i najbardziej śmiertelny spośród nowotworów ginekologicznych. Liczba zachorowań na raka w Polsce wciąż rośnie a nowotwory są wykrywane zdecydowanie za późno. Po czym poznać, że ma się raka? Jakie objawy raka są najczęstsze i co powinno zaniepokoić kobiety? Wcześnie wykryty rak endometrium, czyli rak trzonu macicy, jest uleczalny. Jak go rozpoznać? Co może świadczyć o jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów u kobiet? Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze wczesne objawy raka.