Ratownicy medyczni z SOR-u szpitala w Grudziądzu złożyli wypowiedzenia. Czy SOR-owi groził będzie paraliż?

Ratownicy z zespołów wyjazdowych wynegocjowali stawkę: 47 zł plus 30 proc. ministerialny dodatek za tzw. gotowość.

Rozmowy z dyrekcją szpitala trwały od dłuższego czasu. Jest to stawka tożsama z wynegocjowaną np. przez ratowników z pogotowia w Bydgoszczy. Początkowo ratownicy ubiegali się o stawkę rzędu 50 zł plus 30. proc. dodatek obiecany w drodze porozumień przez Ministra Zdrowia.