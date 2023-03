Raw Air 2023 wyniki na żywo skoków narciarskich. Kto dziś wygrał skoki? Konkurs skoków w Oslo na żywo. Klasyfikacja Raw Air

Raw Air 2023 - wyniki na żywo skoków narciarskich. Wyniki live konkursu indywidualnego w niedzielę 12 marca 2023

Kto dzisiaj wygrał skoki? Przed nami pierwszy konkurs Raw Air 2023 na żywo

Raw Air 2023 zasady. Wyniki na żywo skoków narciarskich

Do klasyfikacji generalnej cyklu liczy się każdy skok w kwalifikacjach i konkursie. Zaplanowano sześć konkursów, więc do końcowej klasyfikacji będzie się liczyć dwanaście not na trzech skoczniach: zaczynamy w weekend od Oslo, w tygodniu dwa kolejne konkursy w Lillehammer i finał Raw Air 2023 w Vikersund. Każdy z konkursów w ramach Raw Air będzie poprzedzony prologiem, rozgrywanym na zasadach analogicznych do serii kwalifikacyjnych w ramach Pucharu Świata.