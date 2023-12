Razem od pół wieku. Grażyna i Włodzimierz Tobolscy z Grudziądza: "Jesteśmy spełnieni". Medale dla par świętujących Złote Gody. Zdjęcia

Państwo - już obecnie Tobolscy - poznali się w 1968 roku na weselu u kuzyna pan Włodzimierza. Jednak wtedy jeszcze nie „zaiskrzyło”. Strzała Amora wystrzeliła dopiero dwa lata później... Doskonale ten dzień pamięta pani Grażyna. - To było 26 kwietnia 1970 roku. Wracałam pociągiem ze szkoły bo dojeżdżałam do Grudziądza. Patrzę... wsiada ten sam Włodek, którego poznałam na wspomnianym weselu. Dosiadł się do mnie, powiedział że wraca z Wojska. Wysiedliśmy na dworcu, odprowadził mnie do domu i zaproponował, abym poszła z nim na zabawę 1. maja - wspomina pani Grażyna. - Zgodziłam się.

Jak dodaje pani Grażyna, mąż ujął ją tym, że był przede wszystkim spokojnym, radosnym, rodzinnym, kulturalnym chłopakiem. - A mi się po prostu żona spodobała, ładna dziewczyna była. Dobrze gotowała - zdradza pan Włodzimierz. I wspólnie państwo Tobolscy dodają: - Jesteśmy spełnieni: mamy syna Marka i córkę Małgosię oraz trzech wnuków: Konrada, który ma 18 lat, Olafka 7- letniego i 3-letniego Brunia. Mamy też wspólne hobby jakim jest działka.