Referendum w Mroczy nieważne. Nie udało się odwołać burmistrza

Do tej pory żadne referendum w pow. nakielskim, a przeprowadzono ich kilka, nie było skuteczne. Nigdy jednak na odwoływanym włodarzu gminy nie ciążyły zarzuty prokuratorskie, a taka sytuacja jest w przypadku Leszka K. To był jeden z argumentów zwolenników referendum, by pomimo wszystko przeprowadzić głosowanie. Nie udało się jednak przełamać „tradycji”. Wszystko przez niską frekwencję.

By referendum było skuteczne musiało wziąć w nim udział 3/5 głosujących spośród tych, którzy uczestniczyli w wyborach na burmistrza Mroczy w 2018 r. Wymagana liczba to 2159 osób. Tymczasem spośród blisko 7 tys. uprawnionych do głosowania do urn poszło 1345. Frekwencja wyniosła 19,22 proc. To za mało, by referendum było skuteczne. Zabrakło 814 głosujących.