Rekordowa emerytura w Kujawsko-Pomorskiem to 33,3 tys. zł brutto. Znamy też inne najwyższe emerytury

Przeciętna emerytura w Polsce wynosi obecnie 3479 zł brutto. Są jednak emeryci, którzy mają powody do zadowolenia, bo ich świadczenie przekracza kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy zł. Najwyższa emerytura w kraju wynosi ponad 43 tys. zł brutto. Otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego z oddziału ZUS w Zabrzu. Na swoje świadczenie pracował ponad 62 lata i 5 miesięcy, przechodząc na emeryturę dopiero w wieku 86 lat.

Takie są najwyższe emerytury w Kujawsko-Pomorskiem

- Tę najwyższą emeryturę w naszym regionie wypłaca bydgoski Oddział ZUS. To emerytura według zreformowanych zasad obliczona ze zwaloryzowanych składek emerytalnych i zwaloryzowanego kapitału początkowego - zaznacza Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Drugą najwyższą emeryturę wypłacaną w województwie kujawsko-pomorskim przez oddział ZUS w Bydgoszczy pobiera 77-letni mężczyzna i jest to kwota 22 774,36 zł brutto. W swoim życiu przepracował 58 lat, a na emeryturę przeszedł w wieku 76 lat, czyli o jedenaście lat później niż powszechny wiek emerytalny. Trzecie co do wysokości świadczenie w regionie – 20 223,08 zł brutto wypłaca toruński oddział ZUS. Otrzymuje je 83-letni mężczyzna, który na emeryturę przeszedł w wieku 78 lat, mając 45 lat stażu pracy.