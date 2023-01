Rekordowa waloryzacja emerytur 2023 - mamy tabelę wyliczeń. Takie emerytury dostaną seniorzy od marca [4.01.2023]

Emerytury i renty wzrosną w 2023 roku - znamy oficjalne decyzje

Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącą waloryzacji rent i emerytur. Seniorzy w 2023 roku otrzymają świadczenia wyższe co najmniej o 250 zł, a najniższa emerytura wzrośnie do 1588,44 zł. Oznacza to, że świadczenia emerytalne wzrosną o 13,8 procent. Jest to informacja pewna, ponieważ pochodzi z parametrów zapisanych w ustawie budżetowej na 2023 rok, której projekt został zatwierdzony przez rząd.