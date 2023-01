Rekordowa waloryzacja emerytur i nowa strefa podatkowa. To czeka emerytów w marcu 2023 [14.01.2023 r.]

Seniorzy w 2023 roku otrzymają świadczenia wyższe co najmniej o 250 zł, a najniższa emerytura wzrośnie do 1588,44 zł. Oznacza to, że świadczenia emerytalne wzrosną o 13,8 procent. Jest to informacja pewna, ponieważ pochodzi z parametrów zapisanych w ustawie budżetowej na 2023 rok, której projekt został zatwierdzony przez rząd.

- Ten dwuskładnikowy mechanizm waloryzacji jest korzystny szczególnie dla osób, które pobierają najniższe świadczenia, bo mają gwarancję, że otrzymają emeryturę bądź rentę o 250 zł wyższą. To rekordowo wysoka podwyżka. Zapewnienie odpowiednich warunków życia najstarszym Polakom to nasza powinność, z której każdego dnia się wywiązujemy. Dowodem na to jest nie tylko przyjęta przez Sejm historycznie wysoka waloryzacja świadczeń, ale także pozostałe – trwale już wpisane w politykę senioralną – elementy, chociażby wypłata trzynastych i czternastych emerytur. Tylko na te trzy narzędzia w latach 2019-2022 przeznaczyliśmy ponad 116 mld zł – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.