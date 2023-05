Rekordowe ceny usług. U fryzjera, kosmetyczki zapłacisz tyle, że się zdziwisz. Inne firmy usługowe też sporo kasują. Tłumaczą się inflacją

Bydgoszczanka od lat chodzi do tego samego fryzjera. Adres jednakowy, a ceny zmienne. - Przed wakacjami 2021 roku za ścięcie i ułożenie włosów płaciłam 45 zł. To była przeciętna cena w porównaniu z innymi zakładami fryzjerskimi w okolicy - wspomina.

Przez ten czas kobiecie włosy odrosły. Fryzjera odwiedza tylko po to, żeby je podciąć. Dochodzi do absurdu. - Przedtem za prawie kompleksową usługę płaciłam mniej niż teraz za kilka minut roboty. Pod koniec kwietnia 2023 byłam skrócić końcówki. Grzywki nie noszę, więc sam tył. Fryzjerka skasowała 66 zł - opowiada klientka. - To o prawie połowę więcej, bo w marcu dawałam 46 zł.

Fryzjerka wytłumaczyła: - Inflacja winna. Powinna pani się cieszyć, że dopiero teraz podniosłam ceny. Inni fryzjerzy z osiedla zmienili je już na początku roku. Utrzymywałam stawki jeszcze sprzed pandemii, ale dłużej się nie dało. Przedtem po zrobieniu opłat zostawało mi nawet 5000 zł na rękę. Teraz mam jak najniższą krajową, niecałe 2800 zł, choć klientów wciąż tylu samo.