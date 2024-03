Renta wdowia 2024 - dla kogo? Prawdopodobna zmiana planowanych zasad - mamy wyliczenia [11.03.24] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

W 2024 roku przewiduje się wprowadzenie nowego świadczenia dla wdów i wdowców w Polsce, co otworzy drzwi do dodatkowego wsparcia finansowego dla tej grupy społecznej. Obywatelski projekt zakłada możliwość uzyskania aż 50 proc. emerytury zmarłego małżonka, uwzględniając przy tym ograniczenia kwotowe. Mówi się jednak o zmianach w planowanym, a nie wprowadzonym jeszcze do życia projekcie.