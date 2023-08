Rewolucja w bankomatach! Będą mogły zafarbować wypłacane banknoty farbą. Oto takie sytuacje i co wtedy zrobić!

Młodsi coraz rzadziej korzystają z bankomatów do wypłaty gotówki - przynajmniej przy użyciu karty płatniczej: jest BLIK, bez opłat. Jednak można tam przecież również złożyć depozyt czy nawet wykonać przelew, do czego karta jest już nam potrzebna.

Czujki wrażliwe na drgania!

A to już okazja dla przestępców, którzy polują na dane - zarówno te uwypuklone na karcie, jak i zapisane w pasku magnetycznym. Bankomat to urządzenie przy pomocy którego potrafią te dane przechwycić.

Jedną z najczęściej stosowanych metod kradzieży jest właśnie wspomniane kopiowanie danych wprost z paska magnetycznego karty po to, by stworzyć jej duplikat. Posiadając te informacje, złodzieje mogą z łatwością dokonywać transakcji "sklonowaną" kartą bez wiedzy i zgody właściciela. Tak właśnie dochodzi do skimmingu, którego ofiarą możemy paść m.in. gdy korzystamy z bankomatu, w którym zainstalowano urządzenia umożliwiające w konsekwencji kradzież naszych pieniędzy.