Rewolucja w zwolnieniach lekarskich 2025. Dla chorego pensja na raty, dla symulantów koniec ściemy! [16.03.24]

- Prowadzę trzy sklepy spożywczo-przemysłowe na terenie jednego powiatu, zatrudniam siedem osób. Jeśli zdarza się im zachorować to trwa to zwykle kilka dni, najczęściej tydzień, a to oznacza, że koszty „L4” ponoszę ja - mówi szczerze pani Krystyna z Kruszwicy. - Oczywiście, nie mówimy tu o przypadkach, gdy moje ekspedientki były w ciąży, bo są to sporadyczne sytuacje. I tylko jedna moja pracownica jest po pięćdziesiątce. Popieram zmiany. Nareszcie!