Rewolucyjne zmiany w rencie socjalnej. Ma wynieść tyle, co płaca minimalna [29.01.24]

- Podwyższenie renty socjalnej do płacy minimalnej i jej coroczna waloryzacja umożliwią w większym stopniu pokrycie koniecznych wydatków oraz zwiększą szansę na niezależne życie - podsumowuje Iwona Hartwich.

Czy będzie można pobierać rentę rodzinną i socjalną

Druga ważna zmiana w nowelizacji ustawy o rencie socjalnej dotyczy zbiegu uprawnień do renty socjalnej i renty rodzinnej – łączna kwota obu świadczeń nie powinna przekroczyć 300 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Natomiast kwota obniżonej renty socjalnej nie powinna być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.