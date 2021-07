Robisz dżemy? Być może też popełniasz ten niebezpieczny błąd

Lato to doskonały moment, by przygotować przetwory z sezonowych warzyw czy owoców. Dostępne są krajowe i latem najtańsze truskawki, maliny czy borówki. To świetny czas, aby zrobić z nich dżem, ale łatwo o błąd, który może sprawić, że nasz wysiłek pójdzie na marne, a zawartość słoika będzie nadawała się tylko do wyrzucenia. Wskazówki dotyczące m.in. przygotowywania dżemów przygotował w poradniku Główny Inspektorat Sanitarny. Szczegóły w dalszej części ->>>Źródło: Poradnik Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego, GIS