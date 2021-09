"Roczne wpływy do budżetu z kujawsko-pomorskiej KAS to 10 mld zł" [rozmowa z Magdaleną Rzeczkowską, szefową KAS]

Krajowa Administracja Skarbowa powstała 1 marca 2017 roku i w tym roku obchodziła swoje czwarte urodziny. W jakim celu została powołana ta organizacja, czym różni od poprzednich, podobnych instytucji i ile osób zatrudnia?

21 września już po raz piąty obchodzimy Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, czyli święto wszystkich pracowników i funkcjonariuszy KAS. Co roku centralne obchody Dnia KAS organizowane są w innym województwie, w tym roku na Kujawach i Pomorzu - w Bydgoszczy. Przypomnę, że KAS powstała z połączenia Służby Celnej, administracji podatkowej i kontroli skarbowej. Celem reformy była przede wszystkim lepsza współpraca z podatnikami i przedsiębiorcami oraz skuteczna walka z wyłudzeniami podatkowymi. Funkcjonowanie trzech, osobnych struktur i rozproszonego obiegu informacji utrudniało realizację zadań, w tym m.in. walkę z szarą strefą. Efekty naszej pracy dobrze obrazują liczby. Od powstania KAS wpływy do budżetu państwa wzrosły z 220 do blisko 400 mld zł. KAS zatrudnia ponad 60 tysięcy pracowników, z czego 10 tysięcy to etaty mundurowe w Służbie Celno-Skarbowej.