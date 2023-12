Rodzice Magdy Gessler - tak wyglądali. "Mama była piękna, ale ciężko chorowała" [13.12.2023]

Magda Gessler - rodzina

"Najukochańszy wnuczek Antoś w moich ramionach to najcudowniejsze uczucie, kocham" - napisała celebrytka na Instagramie. "Antek to po prostu moje maleńkie cudo! Dziękuję Ci Gosiu kochana i Tadeo" - dodała.

9 lipca 2023 roku Magda Gessler została potrójną babcią. Na świat przyszło pierwsze dziecko syna słynnej restauratorki - Tadeusza Müllera oraz jego żony Małgorzata Downar. Znana babcia niedawno po raz pierwszy pokazała w mediach swojego wnuka Antosia. Do tej pory Magda Gessler miała dwoje wnucząt - Nenę i Bernarda, to dzieci jej córki, Lary Gessler.

Pierwszym mężem Magdy Gessler był Volkhart Müller (wzięli ślub w 1982 roku). Restauratorka ma z nim syna, Tadeusza (ur. 13 sierpnia 1983). Urodziła im się także córeczka - Anna, jednak zmarła dwa tygodnie po porodzie. Po śmierci męża Magda Gessler wróciła do Polski. Tu wyszła za Piotra Jacka Gesslera (zmarł w 2021). Ma z nim córkę, Aleksandrę Larę (ur. 19 września 1989). Magda Gessler wzięła też ślub ekumeniczny z Waldemarem Kozerawskim, lekarzem medycyny rodzinnej i estetycznej mieszkającym na co dzień w Toronto w Kanadzie.

Kim jest Magda Gessler?

Magda Gessler to znana polska restauratorka. Jest właścicielką lub współwłaścicielką kilkunastu restauracji. Najbardziej znane to . „Trębacka” czy „U Fukiera”. To malarka, felietonistka i osobowość telewizyjna. Ukończyła studia malarskie w Madrycie. Biegle mówi w języku hiszpańskim, komunikuje się również w językach: włoskim, portugalskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim.

"Kuchenne rewolucje" Magdy Gessler

Tak wyglądali rodzice Magdy Gessler

Tata Magdy był korespondentem PAP, co wiązało się z częstymi wyjazdami i podróżowaniem po całym świecie. Matka Olga Borkowska chorowała na gruźlicę. Od lekarzy dostała zalecenie aborcji, gdy zaszła w ciążę z Magdą, jednak zdecydowała się urodzić dziecko. Musiała jednak trzymać się wielu obostrzeń, które z pewnością były trudne dla matki, takie jak zakaz całowania dziecka, karmienia, spanie w osobnym pokoju. Opiekę nad małą Magdą utrudniało też to, że jej matka musiała wrócić do pracy (pracowała jako reżyserka dźwięku w Polskim Radiu), by pomóc w utrzymaniu rodziny.

Magda Gessler pokazuje swojego tatę w mediach społecznościowych. Udało nam się znaleźć również kilka zdjęć jej mamy, choć nie żyje ona już od 22 lat. Zobaczcie, jak wyglądała mama Magdy Gessler i jak wygląda jej tata. Czy Magda Gessler jest podobna do swoich rodziców? Zobaczcie zdjęcia.