Rodzina zbiera na leczenie Sylwestra Biedzia. 48-latek z pobydgoskiego Trzcińca spadł z wysokości w czasie pracy

- W obliczu cierpienia najukochańszego dziecka każda mama jest w stanie zrobić wszystko, by tylko mu pomóc. Niestety mnie, jako mamie, przyszło się mierzyć z tym najgorszym możliwym strachem o życie syna. Nie wiem, jak to znoszę, nie wiem, jak daję radę. Wiem jedynie, że muszę być silna dla mojego ukochanego Sylwestra - mówi matka Sylwestra Biedzia z Trzcińca pod Bydgoszczą.

Na leczenie pana Sylwestra, jego transport do Polski i rehabilitację potrzeba aż 207 409 zł. Taka kwota widnieje na ogłoszeniu o zbiórce na stronie SiePomaga.pl. To przez tę witrynę bliscy poszkodowanego mają nadzieję uzbierać potrzebną kwotę.

Gigantyczne koszty transportu i rehabilitacji

"Stan syna jest paliatywny. Lekarze za granicą nie podejmują się już leczenia. Marzę, by przenieść Sylwka do Polski, by tu przy mnie się rehabilitował i dochodził do sprawności. Niestety, koszty samej rehabilitacji, jak i przetransportowania go do kraju są dla mnie niewyobrażalnie wysokie. Transport ze względu na jego stan musi być pod specjalnym nadzorem i w specjalnych warunkach", czytamy na stronie internetowej.