Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - 12 000 Plus. Te osoby będą mogły otrzymać pieniądze [15.05]

Rodzinny Kapitał Początkowy - o co chodzi w nowym programie PiS?

12 tys. zł na nowonarodzone dziecko otrzymać mają rodzice. Nowy program socjalny właśnie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodatek został zapowiedziany w ramach wprowadzenia Polskiego Ładu.

12 000 Plus. Kto ma otrzymać dodatkowe pieniądze?

- Zdecydowaliśmy się wesprzeć rodziców w pierwszych latach po urodzeniu dziecka. Oprócz 500 plus i 300 plus dodajemy kolejny komponent. To rodzinny kapitał opiekuńczy. To 12 tys. zł na drugie, trzecie i kolejne dzieci. Do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia dziecka - mówił premier Mateusz Morawiecki.