Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy 2024. Na takich warunkach otrzymasz pieniądze

Wiosną 2022 roku rząd uruchomił program Mieszkanie bez wkładu własnego. To przedsięwzięcie miało ożywić rynek nieruchomości i kredytów hipotecznych po dobie koronawirusa. Brakujący wkład gwarantował Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK finansował maksymalnie 20% kwoty kredytu (do 100 tys. zł). Projekt nie cieszył się dużym zainteresowaniem. Tylko w 2022 roku skorzystało z niego prawie 330 osób w Polsce. Wpłynęła na to trudna sytuacja gospodarcza - akurat wzrastały stopy procentowe, czyli drożały kredyty, ale też rosły koszty energii, materiałów budowlanych i usług ekip remontowo-budowlanych. Wielu Polaków nie było stać na kredyt. W 2023 roku rząd zmienił formę projektu. W ten sposób powstał Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.