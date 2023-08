Rok szkolny 2023/2024. Plecaki szkolne kupowane na wagę, zeszyty już z notatkami i worki z demotywacyjnymi hasłami

Można kupić worki na stroje gimnastyczne z napisami typu „Mogę wszystko, ale nie chce mi się nic”, „Jedyne, co mam, to mam dość” czy „Jestem bardzo dobrym złym przykładem”. - Otóż to jest zły przykład dla dzieci i młodzieży. Promowanie nicnierobienia - twierdzi torunianka, która takie worki ostatnio sfotografowała w markecie

Nadesłane