Rolnicy na spotkaniu z wojewodą: - Będziemy protestować aż do skutku!

Rolnicy od rana blokują bardzo ważne trasy na Kujawach i Pomorzu. Zablokowana jest między innymi trasa S5 na odcinku od węzła w Grucznie w powiecie świeckim do Pawłówka w powiecie bydgoskim. Rolnicy zablokowali też przejazd DK25 i wjazd na S5 w Tryszczynie pod Bydgoszczą.

Po godz. 12 do rolników protestujących na węźle Opławiec dotarł Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.

Wcześniej wydał oświadczenie, w którym podkreślił poparcie dla rolników: - Ze swej strony deklaruję pełną współpracę. W wyniku naszych rozmów zwołałem Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego w temacie rolnictwa. Zobowiązałem wszystkie państwowe służby do pełnej mobilizacji i działań kontrolnych w zakresie ewentualnego napływu na polski rynek produktów rolnych z Ukrainy, które nie powinny trafić do Polski. Jednocześnie jako Polska, podejmujemy w UE działania, by zakazy obejmowały także produkty z Rosji i Białorusi. Na Waszą prośbę powołałem Zespół Doradczy ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którego skład weszli nie tylko przedstawiciele zorganizowanych rolniczych organizacji, ale także przedstawiciele organizatorów oddolnych protestów organizowanych od początku roku. Wierzę, iż mimo tego, że w województwie Kujawsko - Pomorskim, nie ma dziś centrum decyzyjnego dla przyszłości rolnictwa, możemy być rzeczywistym, merytorycznym wsparciem inicjującym dobre dla rolnictwa propozycje.