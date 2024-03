- Ludzie, którzy je pozakopywali, a tacy są, teraz mają problemy. Jeśli nie mają urządzeń melioracyjnych, to woda nie ma gdzie odejść. Znam gospodarza, który zakopał rowy i teraz ma pola zalane. Jeśli ktoś kiedyś wykopał rów, to miał ku temu powód. Nie wolno go zasypywać, ale trzeba pogłębiać, bo w takim miejscu nawet rura nie pomoże. Melioracja to podstawa. Tam, gdzie spółki wodne nie działają albo nic nie robią, to nie ukrywajmy, że nawet w tak suchej gminie, jak nasza, jest w tym roku problem.