Rolnicy nie ustają w protestach. Kolejne: 20 i 21 lutego. Możliwy paraliż komunikacyjny Grudziądza. Będą blokowane ronda. Sprawdź

- Widać jaka bieda spotkała polskich rolników! Jest bardzo, bardzo źle! - mówił Marek Duszyński. Do Grudziądza z różnych kierunków powiatu zjechało protestować około 300 ciągników! Rolnicy by docelowo…

Ciągniki zjechać mają do Grudziądza we wtorek 20 lutego ok. godz. 10. Następnie mają udać się pod budynek Starostwa Powiatowego w Grudziądzu (ok. godz. 11-12) gdzie staroście mają zostać wręczone postulaty. Tutaj parkingi przy starostwie i wokół będą blokowane przez traktory. Także przejście dla pieszych i al. 23 Stycznia. Stąd rolnicy rozjadą się na ronda.