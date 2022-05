Rolnicy z Kujaw i Pomorza szukają żony. Czas słać listy do obu panów

33-letni Krzysztof prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo. Zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą. Szuka wyrozumiałej i uczuciowej kobiety, szczupłej i wierzącej. Zależy mu na tym, żeby była szczera, bo raz został zdradzony, dlatego bardzo chciałby mieć kogoś, komu może ufać. Krzysztof nie wyklucza związku z kobietą, która ma dziecko.

41-letni Tomasz zajmuje się bydłem mlecznym i opasowym na 35-hektarowym gospodarstwie. Jest rozwiedziony i ma dwoje dzieci. Marzy o tradycjonalistce, katoliczce, wygląd nie jest dla niego najważniejszy, ale dobre serce. On obiecuje kochać, pracować i gotować, bo potrafi zrobić bigos, gołąbki. Prosi, żeby kobieta, która wyśle do niego list, napisała co poczuła, gdy go zobaczyła w programie.