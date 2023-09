Rolnicy z powiatu sępoleńskiego dziękowali za tegoroczne plony. Tłumy na dożynkach w Zamartem - zdjęcia

Święto plonów rozpoczęło się w sobotę, 2 września, mszą św. w Sanktuarium Matki Szkaplerznej w Zamartem. Stamtąd wyruszył korowód dożynkowy z wieńcami na plac szkoły podstawowej. Tam odbyła się część oficjalna i artystyczna. Gości przywitał Dominik Gostomski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu.

- Czas dożynek to piękny staropolski zwyczaj, który symbolizują wieńce dożynkowe, a przede wszystkim pachnący bochen chleba, owoc ziemi i pracy ludzi. Chleb zawsze kojarzy nam się z ziarnem i siewem, pracą w polu, żniwami i radością z zebranych plonów. Świętujemy ten dzień ze społecznością ziemi krajeńskiej, a szczególnie rolnikami. To dzięki waszej ciężkiej pracy, wytrwałości i poświęceniu możemy się cieszyć tym, co najlepsze na naszej ziemi. Praca w tym roku nie była łatwa ze względu na zmienną pogodę, przymrozki, suszę, a potem obfite deszcze – powiedział Wojciech Głomski, burmistrz Kamienia Krajeńskiego, sam rolnik i gospodarz.