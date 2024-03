Rolnicy znów zablokują drogi w powiatach inowrocławskim i mogileńskim

6 marca o godz. 9 rolnicy rozpoczną blokadę jednego pasa ruchu drogi krajowej nr 15 w Suchatówce (na wysokości stacji benzynowej). W godz. 13-15 DK nr 15 w Suchatówce będzie zablokowana całkowicie. Akcja potrwa do godz. 10 w czwartek 7 marca.

Od godz. 7 do godz. 19 w dniu 6 marca trwać będzie blokada ronda u zbiegu dróg krajowych numer 15,25 i 62 przy wjeździe do Strzelna od strony Inowrocławia. Dochodzić będzie do całkowitego blokowania ruchu na czas ok. 30 minut (z zachowaniem korytarza życia), po czym następować będzie odblokowanie w celu rozładowania powstałego zatoru.