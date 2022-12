Rolniczki, społeczniczki, szefowe. Czego oczekują kobiety mieszkające na wsi? Debata podczas IX Forum Rolniczego w Żninie (zdjęcia)

O kobietach, mieszkankach wsi, ich potrzebach i problemach podczas IX Forum Rolniczego „Gazety Pomorskiej” rozmawiali Danuta Pilarska, prezeska Zarządu Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych św. Franaszka z Asyżu, Dorota Dembińska, sołtyska wsi Mniszek i Nowe Marzy w gminie Dragacz, a także radna tej gminy oraz Marcin Wroński, zastępca dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Długa dyskusja poruszyła wiele problemów, rozwiała wątpliwości i obaliła liczne stereotypy. Kobiet na wsi jest mniej niż kilka lat wcześniej, widoczny jest drenaż kobiet, mimo to panie prężnie działają na wielu płaszczyznach. Nie boją się podejmować ryzyka. Panie muszą pokonać „podwójny szklany sufit”, co w swojej prezentacji zaznaczył dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK. Pan profesor niestety nie mógł być obecny, ale przygotowana przez niego prezentacja wyjaśniała wiele wątpliwości i dostarczyła nowych tematów do dyskusji.