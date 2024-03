Rolnik szuka żony 11 - uczestnicy, zdjęcia. Poznajcie bohaterów zerowego odcinka programu [31.03.24]

Kiedy premiera "Rolnik szuka żony 11" i kto wystąpi?

Spośród 9 kandydatów, aż 3 to kobiety , co stanowi niezwykłą nowość. Najmłodszym uczestnikiem show jest 23-letnia właścicielka 25-hektarowego gospodarstwa, która już teraz zapowiada, że jej historia może zaskoczyć. Oprócz niej, pojawią się także rolnicy o różnorodnych pasjach i doświadczeniach życiowych.

Sebastian Zaremba z czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony" zorganizował na Kujawach zlot uczestników "Sanatorium miłości", "The Voice of Senior" i "Rolnik szuka żony". Znani i lubiani rolnicy i…

Zerowy odcinek "Rolnik szuka żony": co nas czeka?

Wszyscy uczestnicy marzą o znalezieniu kogoś, kto pokocha ich bezwarunkowo i uzupełni ich życie. Listy do rolników i rolniczek można wysyłać do 6 maja. To doskonała okazja, by podzielić się swoimi uczuciami i być może znaleźć drogę do szczęścia.