Rolnik szuka żony 7. Ci rolnicy kandydaci szukają żon, a 2 panie mężów [zdjęcia - 7.09.2020 r.]

Oto rolnicy, których poznaliśmy w odcinku zerowym Rolnik szuka żony 7. TVP wyemitowała wizytówki w Wielkanoc. To do nich do 29 maja 2020 r. można wysyłać listy. Najpierw jednak należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie programu.Zakończyły się zgłoszenia pań i panów zainteresowanych związkiem z rolnikiem lub rolniczką. Minął czas na przesyłanie listów do 7. edycji programu Rolnik szuka żony. Wśród rolników, którzy zgłosili się do programu w 2020 roku są: Sławomir, Joanna, Piotr, Jakub, Dawid, Magdalena, Maciej, Józef i Paweł. Najmłodsi uczestnicy mają po 26 lat, najstarszy 66. Skąd pochodzą, kim są, kogo szukają? Poznajcie ludzi, którzy chcą wziąć udział w Rolnik szuka żony 7. Tradycyjnie do programu trafi 5 rolników, którzy otrzymają najwięcej listów. Przed wysłaniem listu do rolnika albo rolniczki, jak już wspominaliśmy, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie rolnikszukazony.vod.tvp.pl, zaakceptować regulamin oraz wyrazić wymagane do udziału w programie zgody i oświadczenia.List do wybranej osoby należy wysłać na adres: Skrytka Pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121, z dopisanym imieniem rolnika rolniczki, do którego jest skierowany lub za pośrednictwem serwisu nadawcy.

Fremantle Media Polska, AGW