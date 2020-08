Rolnik szuka żony 7. Kim są uczestnicy, kiedy i o której odcinki programu? [28.08]

Premiera 7. sezonu Rolnik szuka żony została zaplanowana przez TVP na drugą niedzielę września (13.09.2020) o godzinie 21:15. Na fan page'u programu i profilu prowadzącej Marty Manowskiej pojawiło się zdjęcie rolników, którzy otrzymali najwięcej listów i z kandydatów do udziału w programie, zostali jego uczestnikami. To Dawid, Magdalena, Maciej, Józef i Paweł.

Rolnik szuka żony 7 - 1. odcinek 13 września 2020 o godzinie 21:15 w TVP1

Co wydarzy się w kolejnych odcinkach Rolnik szuka żony 7?

Sezon rozpoczynający się we wrześniu i trwający do listopada składa się z 12 odcinków. W grudniu spotykamy się z uczestnikami różnych edycji programu w czasie odcinka świątecznego. Ale zanim to, przed widzami seria wydarzeń i nowych znajomości.