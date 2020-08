Rolnik z gminy Kowalewo Pomorskie, Krzysztof Konieczny, w telewizyjnym programie [28.08]

- Włosi, Grecy i Polacy to najwięksi producenci tytoniu w Europie. W Polsce jego zagłębiem jest Lubelszczyzna. My odwiedzamy jedną z plantacji na Kujawach i Pomorzu – informuje prezenterka TVP Kinga Wasilewska.

Telewizja pojawiła się z kamerami w gminie Kowalewo Pomorskie, w gospodarstwie Krzysztofa Koniecznego.

Rolnik dodaje, że tytoń to roślina bardzo wymagająca.

- Cały rok jest praca, zaczyna się od marca i trwa do lutego, jest dużo etapów przygotowania tytoniu. Moje gospodarstwo jest zmodernizowane. Mam nowoczesną maszynę kupioną z Francji. Pracują 4 osoby, kiedyś to było 15. Jest satysfakcja, że z nasionka wyrasta roślina do 2 m wysokości, że produkujemy jeden z najlepszych produktów w Europie, można powiedzieć, że na światowy poziom. Moje gospodarstwo ma 5 ha. Gdyby nie tytoń pewnie poszedłbym do pracy. Na areale 5 ha trudno jest coś zrobić. Do tego z warzywami jest duża niepewność jak chodzi o opłacalność. Przy tabace jest dużo pracy, ale wydajność z hektara jest bardzo duża – dodaje pan Krzysztof.