Rośliny doniczkowe w okresie grzewczym. Na to musisz uważać, aby były w dobrej kondycji [13.11.2023] Kamil Różycki

Za rogiem ciemna i mroźna zima, a co za tym idzie, w całej Polsce rozpoczął się okres grzewczy. Chociaż może się to wydawać informacja mało istotna, to dla kwiatów znajdujących się w naszych domach jest to jeden z trudniejszych okresów w trakcie roku.