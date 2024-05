Rośliny, które odstraszają kleszcze. Dzięki tym roślinom kleszcze uciekają w popłochu [1.06.2024]

Ukąszenie kleszczy mogą prowadzić do powstania zmian skórnych o charakterze alergicznym, ropnym, obrzękowym. Mogą dawać różne objawy u ludzi w zależności od wrażliwości układu odpornościowego. Kleszcze mogą też przenosić bardzo groźne choroby zakaźne. W Europie do takich chorób należą borelioza i kleszczowe zapalenia mózgu.

Jeśli znajdziemy kleszcze na ciele powinniśmy jak najszybciej go usunąć. Warto jednak zrobić to poprawnie. Jeśli nie umiemy go usunąć samodzielnie warto udać się do lekarza.