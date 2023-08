"Rowerzysta nie jest opancerzony, powinien mieć większy respekt przed autami"

Mowa oczywiście o rowerzystach i użytkownikach elektrycznych hulajnóg. Nie wszystkich wszakże, ale o tych, którzy ignorują podstawowe zasady i przepisy ruchu drogowego. A jest ich naprawdę wielu.

Od początku roku do końca lipca na kujawsko-pomorskich drogach doszło do 63 wypadków z udziałem rowerzystów, w których zginęło 5 z nich, a 51 odniosło rany. W tym samym okresie roku ubiegłego wydarzyły się 64 wypadki, 5 rowerzystów zginęło, 53 wymagało pomocy lekarskiej. Statystyka dotycząca wypadków w naszym regionie z udziałem użytkowników elektrycznych hulajnóg są w tym roku dokładnie takie same jak w ubiegłym: 4 wypadki, 4 rannych (bez zabitych).