Również parlamentarzysta z Kujawsko-Pomorskiego padł ofiarą prowokacji

Niedawno opisywaliśmy aktywność posłów w tworzeniu interpelacji. Wśród pracusiów znalazł się między innymi Norbert Pietrykowski z Trzeciej Drogi. Okazało się, że świeżo upieczony poseł dał się wpuścić w maliny.

Bydgoski poseł Polski 2050 zredagował już 10 interpelacji, w tym 3 dotyczące papierosów elektronicznych. Jedna z nich wydawała się dość nietypowa, ponieważ parlamentarzysta zatroszczył się o leki na zaćmę dla psów, rzekomo niedostępne w Polsce, a dostępne na Ukrainie.

Pięć najmniejszych opakowań

Sprawa okazała się na tyle kuriozalna, że przytaczamy dzieło posłów w całości: „Zgłosili się do mnie przedstawiciele organizacji pozarządowej - stowarzyszenia zrzeszającego na terenie całej Polski właścicieli psów rasowych rasy shiba inu. Rasa shiba inu jest rodzimą rasą japońską, jednak od wielu lat coraz więcej czworonogów tej rasy zamieszkuje kraje europejskie, w tym Polskę. Według szacunków stowarzyszenia pod koniec 2022 r. w naszym kraju mogło znajdować się nawet ok. 2 tys. właścicieli psów tej rasy. Choć przedstawiciele rasy shiba inu są z reguły psiakami zdrowymi, zdarza się, że cierpią na jedną z odmian zaćmy, której nie da wyleczyć się >>standardowymi<< lekami stosowanymi w weterynarii. Niestety wciąż nie dopuszczono do użytku w Polsce leku Viskyrem. Lek został przebadany – dostępny jest w innych europejskich i azjatyckich krajach, w tym na Ukrainie. Przez wiele miesięcy część z właścicieli chorych zwierząt udawała się w podróż do Lwowa i innych przygranicznych miast, aby przywieźć do Polski leki dla swoich psów. Niestety przez fakt, że Ukraina nadal nie jest członkiem UE, wwóz leków na teren Polski jest mocno utrudniony – dopuszcza się jedynie pięć najmniejszych opakowań”.

W związku z dramatem polskich shiba inu, poseł Pietrykowski zapytuje ministra rolnictwa i rozwoju wsi: „Czy, a jeżeli tak, to z jakich powodów zostało wstrzymane postępowanie dotyczące wpisania leku Viskyrem na listę leków dopuszczonych do obrotu w Polsce w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Czy przewiduje się uruchomienie procedury wpisania leku Viskyrem na listę wyrobów weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu w Polsce?”.

To tylko żart

Już po naszej publikacji okazało się, że cała sprawa jest mistyfikacją. Do dziennikarskiej prowokacji przyznali się dziennikarze „Dziennika - Gazety Prawnej”:

„Do kilkunastu posłów wysłaliśmy prośbę o złożenie interpelacji w sprawie nieistniejącego leku dla psów chorych na zaćmę. Nikt nie zapytał nas o szczegóły, nie sprawdził, co to za lek i kto nam go przypisał, nie poprosił nas o przesłanie dokumentacji medycznej. Krótka weryfikacja wystarczyła, aby stwierdzić, że sprawa nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Interpelacja została wysłana jednak w ciemno, bez żadnej próby kontaktu”.

Wiceminister i wiceprzewodniczący złożyli podpisy

Interpelację zgłosiła posłanka Trzeciej Drogi Maja Nowak, a do jej pisma „podłaczyło się” jako współsygnatariusze 15 innych posłów. To klasyczny i wypróbowany sposób „nabijania statystyki” interpelacji. Co ciekawe, na liście zatroskanych o zaćmę i shiba inu znalazł się wiceminister obrony Paweł Zalewski, a także wiceprtzewodniczący komisji śledczej ds. podsłuchu systemem Pegasus paweł Śliz, a nawet członek Krajowej Rady Sądownictwa, znany dziennikarz Tomasz Zimoch. Interpelacja została wycofana po publikacjach prasowych, co zaoszczędziło czas ministerialnym urzędnikom.

