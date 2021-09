Ruszył Lotto - XII Metropolia Bydgoszcz Maraton MTB. Zobaczcie zdjęcia ds

W niedzielę odbył się Lotto XII Metropolia Bydgoszcz Maraton MTB. To ogólnopolskie zawody MTB rozgrywane na terenach leśnych Puszczy Bydgoskiej. Start honorowy miał miejsce na Placu Teatralnym w Bydgoszczy. Potem uczestnicy przejechali spokojnie ulicami miasta, do usytuowanej w Leśnictwie Bielice strefy startu. Do pokonania były dystanse 10, 30 i 50 km. Zobaczcie zdjęcia >>>