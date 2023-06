Ruszył mały spis rolny. Nie wszyscy mają ten obowiązek

To tzw. mały spis rolny. Obejmuje dwa badania: zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR), a także badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S). - Celem obu badań jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie – wyjaśnia Główny Urząd Statystyczny.

PAP informuje, że z wyników badań korzystać będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Dane z badania będą też jednym z podstawowych źródeł informacji do określenia wielkości funduszy przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa.

Spisz się sam przez internet

Obowiązek udziału w spisie ma każde wylosowane gospodarstwo rolne. Właściciel zostanie o tym poinformowany pocztą tradycyjną. W liście z GUS znajdzie: login do formularza on-line, przebieg badania (zarówno on-line, jak i z udziałem ankietera) oraz sposób weryfikacji tożsamości ankietera statystycznego. GUS zachęca do wypełniania formularzy on-line. Będzie to możliwe od 1 do 16 czerwca na stronie: badaniarolne2023.stat.gov.pl Od 19 czerwca do 14 sierpnia wylosowanym gospodarzom pozostanie rozmowa z ankieterem (osobista lub przez telefon).