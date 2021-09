Ruszył nabór chętnych na mieszkania w bloku RTBS w Golubiu-Dobrzyniu

Inwestycja będzie realizowana przez Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Blok ma powstać przy ul. ks. Twardowskiego w Golubiu-Dobrzyniu. Mają w nim być 24 mieszkania. Zaplanowano pięć lokali z jednym pokojem i aneksem kuchennym o pow. ok 33 m2, 15 lokali z dwoma pokojami i aneksem kuchennym o pow. od około 37 do 44 m2 oraz 4 lokale z dwoma pokojami i odrębną kuchnią o pow. 44-50 m2. Lokale oddawane będą do użytkowania w tzw. standardzie deweloperskim.

- Warunkiem uzyskania mieszkania będzie podpisanie na początku inwestycji umowy partycypacyjnej na konkretny lokal i wpłacenie kwoty partycypacji w kosztach budowy wynoszącej 30% wartości mieszkania. Przekazanie lokatorom kluczy do mieszkań po zakończeniu budowy zostanie poprzedzone podpisaniem umowy najmu i wpłaceniem kaucji zabezpieczającej. Miesięczne opłaty czynszowe oprócz zwyczajowych kosztów eksploatacji będą powiększone o ratę spłaty kredytu bankowego zaciągniętego przez inwestora na realizację inwestycji – wyjaśnia magistrat. - Ponadto informujemy, że po oddaniu budynku do użytkowania Urząd Miasta będzie ubiegał się dla najemców o dopłaty do czynszów z programu „Mieszkanie na start”. Szacunkowa kwota dopłaty do lokalu o pow. ok. 50 m2 mieszkania wyniesie ok. 280 zł. Dopłata do czynszu będzie udzielana na okres 15 lat.