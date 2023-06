Ruszyła 27. Złota Setka Pomorza i Kujaw. Nagradzamy dokonania kujawsko-pomorskich firm

Tradycyjnie swoje nagrody przyznali dziennikarze "Gazety Pomorskiej", piszący na co dzień o gospodarce. Wręczyli je Marcin Habel, redaktor naczelny, a także jego zastępczynie: Alicja Polewska-Matusewicz i Lucyna Talaśka-Klich. Wyróżnienia odebrali:

Metalkas SABydgoszcz - to rodzinna spółka z ponad 65–letnią tradycją! Produkuje sejfy, szafy pancerne, meble metalowe, regały, kasetki, apteczki, szafki na klucze, a także drabiny. Jej wyroby trafiają do 30 krajów na świecie. I nic dziwnego, bo z nimi można urządzić biuro, salon, pokój nastolatka, spiżarnię, szkolną szatnię czy fitness club. Jako jedyna firma w Europie ma tak bogatą ofertą handlową produktów, które wytwarza we własnych halach produkcyjnych.

Polish Agro sp. z o. o. Bydgoszcz – Spółka poprzez sieć doradców agrotechnicznych prowadzi działalność na obszarze całej Polski Północnej i Centralnej. Zarabia na sprzedaży środków do produkcji rolnej oraz handlu zbożem, ale pieniędzmi potrafi dzielić się z potrzebującymi. Bierze udział w Licytacjach Najbardziej Hojnych Darczyńców podczas Finałów WOŚP. W firmowej kolekcji ma już dwa Złote Serduszka! W tym roku Polish Agro wylicytowała Złote Serduszko nr 4 za 242 323 zł. To organizacja bez hierarchii, w której najmłodsi członkowie zespołu są zachęcani do wyrażania swoich opinii.

BoostHigh sp. z o.o. Bydgoszcz - to młoda firma programistyczna. Pracuje m.in. nad sztuczną inteligencją. Ma klientów nie tylko w Polsce, ale na całym świecie W listopadzie 2022 zorganizowała międzynarodowe wydarzenie pod hasłem: "Software: za 10, za 100, za 1000 lat", gdzie dyskusja kluczyła wokół dwóch interesujących tematów: "Co zrobić, żeby się nie narobić? Czyli jak odnaleźć się w gąszczu nowoczesnego sprzętu" oraz "Kiedy nie chce Ci się wstawać, by przywitać gości… Czyli jak rozpoznawać tablice rejestracyjne i zautomatyzować bramę wjazdową".

Browar Regionalny Koronowo - projektantem instalacji i piwowarem jest właściciel browarów, który - gdy rozkręcał biznes - miał zaledwie 22 lata. Zaczynał od własnej kuchni, gdzie warzył piwo i eksperymentował z dodatkami. Po warkach w domowym zaciszu stwierdził, że czas podzielić się swoimi odkryciami z innymi. Stworzył browar, gdzie piwa są warzone tradycyjnymi metodami. W zaledwie kilka lat firma wyrosła na największy browar rzemieślniczy na Kujawach i Pomorzu, a jej produkty trafiają na półki największych sieci handlowych, a także do restauracji i pubów w regionie.

Zooleszcz sp. z o. o. Bydgoszcz- istnieje od ponad 100 lat! Od początku firma zajmuje się produkcją akcesoriów dla zwierząt, najpierw były to uprzęże, uzdy i puszorki dla koni. Z biegiem lat poszerzyła ofertę o produkty dla zwierząt domowych. Jako jedna z pierwszych na rynku, rozpoczęła masową produkcję i sprzedaż smyczy i obroży dla psów. Dziś ma klientów na całym świecie. Firma jest mecenasem sportu. Już drugi rok z rzędu jest sponsorem tytularnym drużyny żużlowej Zooleszcz GKM Grudziądz. Wspiera także tenis stołowy.

Budren SA Świecie – to firma budowlana i bardzo trudny biznes, jak na te czasy. Oferują żelbetowe konstrukcje m.in. na mosty i wiadukty, ich produkty zobaczymy na pewno na autostradach. Świetnie sobie radzą, choć to taka branża, gdzie podpisuje się kontrakt, a realizacja jest za trzy lata i wszystko może się w tym czasie zdarzyć, m.in. materiały mocno podrożeć. Pomimo ryzyka, doświadczenie firmy pozwala jej cały czas się rozwijać.

Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra Babalska,Mieczysław Babalski Pokrzydowo - gospodarstwo Bio Babalscy istnieje od 1985 roku. To pionierzy rolnictwa ekologicznego, zajmują się przetwórstwem surowców z własnego gospodarstwa i od okolicznych rolników ekologicznych. Żywność ekologiczną sprzedają także przez internet. Od lat propagują zdrowy styl życia, żywność ekologiczną, w tym dawne odmiany zbóż takie jak samopsza czy płaskurka. Potrafią "zarażać" ekologią.

AUTORYZOWANY SERWIS OBSŁUGI DTS-SZUBIN SP. Z O. O.- firma zajmuje się serwisem i remontami silników, przez lata budowali swoje kompetencje. Autoryzowany Serwis Obsługi DTS-SZUBI istnieje od 1984 roku. Pod koniec lat 90-tych zaczęli zajmować się usługami serwisowymi. Z biegiem lat doświadczenie pozwoliło im na zdobycie autoryzacji wiodących na europejskim rynku producentów silników wysokoprężnych oraz gazowych. Niedawno zostali autoryzowaną stacją MTU, a to firma z grupy Rolls Roys!

Pixel sp. z o.o. Bydgoszcz - to firma oferująca innowacyjne systemy elektroniczne i informatyczne dla transportu publicznego. Znajdują największe zastosowanie w pojazdach, na dworcach, węzłach komunikacyjnych, peronach oraz przystankach. Firma cały czas rozbudowuje swój park maszynowy, umożliwiając automatyzację i zwiększenie produkcji.

Nagrody specjalne redaktora naczelnego "Gazety Pomorskiej" odebrali:

POLOMARKET sp. z o. o. Giebnia - To firma społecznie odpowiedzialna. Tuż po wybuchu wojny u naszego sąsiada, swoje siły skierowała na pomoc Ukraińcom. Natychmiast wycofała z asortymentu sieci wszystkie produkty pochodzenia rosyjskiego oraz białoruskiego. W ramach akcji „Niesiemy Pomoc”, wprowadziła do oferty torby zakupowe, ze sprzedaży których całkowity dochód trafił do Polskiej Akcji Humanitarnej. Zachęcała też klientów do zakupu specjalnie wyznaczonych produktów, a od ich sprzedaży odprowadzała darowiznę dla Fundacji Polsat. Polomarket wsparł też Fundację Polsat dostarczając ponad 17 ton artykułów spożywczych, szkolnych, środków higienicznych i zabawek, które trafiły do uchodźców. Spółka wspiera też lokalne inicjatywy sportowe – m.in. kajakarzy KTW Kalisz oraz parę taneczną - aktualnych Mistrzów Polski w kategorii Juniorzy.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Toruń - Tysiące kilometrów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, dziesiątki nowych oczyszczalni ścieków oraz stacji oczyszczania wody, wsparcie dla jednostek straży pożarnej, WOPR-u, policji, a od czterech lat systematyczne obniżanie emisji dwutlenku węgla poprzez wymianę kopciuchów na ekologiczne źródła ogrzewania – to tylko niewielki ułamek tego, co w ciągu 30 lat funkcjonowania zrealizował Fundusz. Jego działalność widoczna jest nie tylko w miastach, ale też na wsiach poprzez realizację programów wapnowanie gleb czy agroenergia, które są adresowane do rolników. Fundusz wspiera działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska i udziela wsparcia na ochronę przyrody. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, państwowymi jednostkami budżetowymi oraz mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.