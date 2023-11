Ryby na Boże Narodzenie - gatunki. Takie ryby kupujemy najczęściej na świąteczny stół [23.11.23]

Karp na wigilijnym stole

Karp to ulubiona ryba Polaków na wigilijnym stole. Jak wynika z danych Listonic, aplikacji mobilnej do tworzenia list zakupów, w ciągu roku karp nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. W 2022 roku udział karpia w całej kategorii ryb wynosił zaledwie 0,54 proc. Za to ich sprzedaż w grudniu 2022 roku wzrosła do 6,5 proc. Natomiast sprzedaż karpia w grudniu 2022 w porównaniu do listopada 2022 wzrosła aż... o 862 proc.!