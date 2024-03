Rząd PiS podpadł 5 mln działkowcom w Polsce? - Serce nam pęknie, jeśli działki miałyby zostać zlikwidowane - mówią działkowcy z Grudziądza.

Przepisy, które wprowadził rząd PiS-u zakładają znaczne zawężenie terenów na których mogą znajdować się ogródki działkowe. Nie były one konsultowane z działkowcami, których w całym kraju jest 5 milionów. Samorządowcy chcą apelować do obecnie rządzących o "odkręcenie" godzących w działkowców aktów prawnych. Na sesji, 27 marca w Grudziądzu zostanie procedowana taka uchwała.

- Dziwię się że takie przepisy powstały. W dobie ekologii, gdzie walczymy o każde drzewo... likwidować tak duże obszary zielone jakimi są ogródki działkowe? To szok! - dzieli się spostrzeżeniami Małgorzata Parteka, która działkę na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Oaza" przy Drodze Łąkowej w Grudziądzu ma od 20 lat. - Gdyby ktoś miał pozbawić mnie tej działki, serce chyba by mi pękło...

Działkowcy z grudziądzkiej "Oazy" wymieniają: - To są nasze "zielone płuca". Rano słyszymy przepiękny śpiew ptaków. Do niedawna jeszcze tu alejkami chodziły bażanty, sarenka biegała. Mamy tu budki ptasie... I to miałoby zniknąć?!

Henryk Szulc, który od trzech lat jest gospodarzem ROD "Oaza" nie wyobraża sobie, aby miałby tu wejść na przykład deweloper i zrównać ich altanki, ogródki z ziemią pod budowę osiedla: - Jako emeryt miałbym zostać pozbawiony działki...i co? Usiąść w fotelu i chyba w krótkim czasie poszedłbym na "M1" (przyp. red. wskazuje palcem niebo). Tutaj jestem od rana do wieczora, dzień w dzień. Zabrać ludziom tereny zielone? To jest chore!

Przechodzący alejką "Oazy", która w tym roku będzie kończyła 50 lat, starszy pan z pieskiem zatrzymuje się i dodaje: - Te działki przechodzą z pokolenia na pokolenie. Mam swoją ponad 40 lat. Teraz syn ją przejmie.

"Wszystko zabetonować? Chyba nie o to chodzi"

O niezgodzie na wprowadzone - jak twierdzi "tylnymi drzwiami" - przepisy głośno mówi Mieczysław Chrapiński, wiceprezes Polskiego Związku Działkowców Okręgu Toruńsko - Włocławskiego: - To nawet nie ustawa, a rozporządzenie wprowadził PiS w czasie ich dwutygodniowych rządów! Liczymy i apelujemy aby nowy rząd to naprawił. Masa petycji w tej sprawie została wysłana już do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które za to odpowiada.

O co dokładnie chodzi? Jak wyjaśnia Mieczysław Chrapiński rozporządzenie określa trzynaście stref planistycznych na terenach gmin - miast, w których mogą znajdować się ogrody działkowe. Dotąd jedenaście obejmowało ROD, a po zmianie wprowadzonej przez PiS dopuszcza się tylko w dwóch: mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni i rekreacji. - To strasznie zawęziło obszary funkcjonowania ROD i otwiera furtkę do legalnej możliwości likwidacji ogrodów działkowych oczywiście z zachowaniem wywłaszczeń - zauważa Mieczysław Chrapiński. - Dotąd ROD można było zlikwidować w przypadku ważnych celów planistycznych, czyli budowę szpital czy dróg. Teraz jeśli w danej strefie planistycznej nie przewiduje się zieleni, rozrywki czy wypoczynku można Ogród w perspektywie czasowej zlikwidować.

I tak np. ROD "Oaza" jest w strefie przemysłowo - magazynowej i zgodnie z nowymi przepisami mógłby zostać zlikwidowany... podobnie jak 70 procent pozostałych ROD na terenie Grudziądza.

Władze PZD chcą aby o sprawie dowiedziało się jak najwięcej działkowców, by wzrosła świadomość problemu, a i presja społeczna spowodowała żeby tak krzywdzące przepisy zostały "odkręcone".

- Protestujemy! W Polsce jest 5 milionów działkowców, którzy nie mogą żyć w niepewności. Wszystko mamy zabetonować? Chyba nie o to chodzi - dodaje Mieczysław Chrapiński, prezes ROD "Oaza" w Grudziądzu.

Radny Kowarowski: - Chcemy uniknąć niepokojów wśród działkowców. Wspieramy ich

Na najbliższej sesji, 27 marca nad uchwałą wspierającą działkowców mają pochylić się radni. Łukasz Kowarowski, radny Sojuszu Obywatelski Grudziądz:- Chcemy uniknąć niepokojów. Już od stycznia rozmawiam z działkowcami i owocem spotkań jest uchwała w formie apelu do parlamentarzystów, by rozwiązali ten problem, a działkowcy odetchnęli. Jako samorządowcy z Grudziądza poprzez uchwałę chcemy zaakcentować, że nie godzimy się na taką krzywdę. To są często dorobki życia, to są pieniądze kilku tysięcy grudziądzan zainwestowane w zagospodarowanie tychże ogródków.

Z danych zawartych w uzasadnieniu wspomnianej uchwały wynika, że na terenie gminy – miasta Grudziądz znajduje się ponad 5 tysięcy działek ogrodniczych zlokalizowanych na blisko 250 ha, które stanowią miejsce wypoczynku, rekreacji, aktywności, a także życiowy dorobek kilkunastu tysięcy mieszkańców. Ponadto czytamy m. in. "Ogrody działkowe są terenami zieleni miejskiej odgrywając zdecydowanie pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie, a także sprzyjają podnoszeniu jakości życia mieszkańców miast. Zachowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zwłaszcza w pobliżu centrum dużych aglomeracji miejskich i terenów przemysłowych, jest bardzo ważnym czynnikiem zapobiegającym dalszej degradacji środowiska naturalnego, stanowiącym ochronę klimatu oraz ma istotne znaczenie społeczne i edukacyjne".

Jak zagłosują radni? Do spawy wrócimy. Na sesji ma pojawić się zarząd PZD okręgu toruńsko - włocławskiego: prezes Piotr Gadzikowski i wiceprezes Mieczysław Chrapiński.

Rząd PiS przekonywał, że rozporządzenie jest neutralne dla ROD

W stanowisku Ministerstwa Rozwoju i Technologii za rządów PiS-u dla naszej redakcji w listopadzie ub. roku, przekonywano że "Przygotowywane rozporządzenie jest neutralne dla ROD. Tak jak dotychczas, to od gminy, która posiada władztwo planistyczne, będzie zależało, czy przeznaczać tereny pod ogrody działkowe".

