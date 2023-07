Rzadki ptak wybrał sobie Toruń na dom. Jest tylko jeden problem

Dorosły osobnik bociana czarnego od pewnego czasu pojawia się w lesie pomiędzy Toruniem a Łysomicami. Z wysokiej sosny monitoruje okolicę jednego ze zrębów. Ludzie nie robią na ptaku większego wrażenia, tak jakby zdołał się do nich przyzwyczaić.

Ptak, który stroni od domostw

- Ten osobnik jest już dorosły, ale może też by ćna tyle młody, że nie podjął lęgów – mówi Aleksandra Trawińska oglądając zdjęcia. - Niewykluczone jednak, że ma już gniazdo, a młodymi opiekuje się w tym czasie drugi rodzic.

Bocian czarny gniazduje zwykle w lesie na, na ziemi . W przeciwieństwie do swojego białego kuzyna nie nie przepada za sąsiedztwem człowieka.

- To ptak który ma dość duży teren żerowania – wyjaśnia Daniel Pach, znany fotograf przyrody. - Lubi dzikie ostępy - rozległe tereny, po których raczej nie kręcą się ludzie – stamtąd leci nad bagniska, koryta starych rzek, rozlewiska. Szuka tam zaskrońców i jaszczurek Czasem można go spotkać przy zbiornikach retencyjnych przy autostradzie nieopodal, bo nie boi się samochodów. Na terenie Torunia widziałem go tylko raz - na Kępie Bazarowej.