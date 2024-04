Rządowe babciowe 2024 przyjęte. A ile zapłacą opiekunce rodzice, jeżeli nie otrzymają tego wsparcia?

Rząd przyjął 9 kwietnia 2024 roku projekt ustawy Aktywny Rodzic. W jej ramach będzie wypłacane nowe świadczenie, tzw. babciowe. Wypłaty mają ruszyć jesienią br. Ustawa zakłada pomoc finansową w wysokości 1500 złotych miesięcznie dla pracujących rodziców najmłodszych dzieci. Pieniądze jednak u mamy i taty nie zostaną, tylko będą przekazane babci albo niani, która zajmuje się smykiem. Wspomniane 1500 zł to zastrzyk gotówki dla pewnej grupy rodziców. Rodzice starszaków, jeżeli nie mogą liczyć na wsparcie babci czy cioci, muszą z własnej kieszeni płacić za opiekunkę. Piszemy, jakie stawki obowiązują w Kujawsko-Pomorskiem.

Stawki w agencji opiekunek

Kwoty są podawane najczęściej w przeliczeniu na godzinę. Miejsce pracy, czyli czy to jest w mieszkaniu dziecka, czy u pani w domu, nie ma większego znaczenia. W naszym regionie niania zarobi minimum 23 zł na godzinę. To wówczas, gdy jest zatrudniona na umowę zlecenie, a – przypominamy – w takim przypadku od stycznia 2024 roku najniższa stawka wynosi 27,70 zł brutto . Takie kwoty są oferowane przykładowo przez agencje opiekunek, działające chociażby w Bydgoszczy i Toruniu. Wybrane firmy proponują lepsze pieniądze, np. 32 zł na rękę. Rzadko się zdarza, żeby rodzice mieli przekazywać powyżej 40 zł na godzinę.

Prywatni zleceniodawcy

Nieco inne kwoty są oferowane nianiom przez osoby prywatne. To wtedy, kiedy pracujący rodzice szukają ich we własnym zakresie, a więc z pominięciem agencji opiekunek. W najlepszym przypadku pani, pilnująca smyka, dostaje 50 zł netto na godzinę. Przykładem jest małżeństwo z Bydgoszczy. Wstawiło na portal bezpłatnych ogłoszeń anons i podaje taką stawkę. Stawia natomiast warunki: pani musi posiadać wykształcenie pedagogiczne (chociaż kandydatka może być już na emeryturze) i referencje, najlepiej parę, od byłych pracodawców, np. z przedszkola czy żłobka. Rodzice z Torunia także poszukują „cioci”, która zajmie się brzdącem. Proponują 45 zł na czysto, ale do tego darmowe wyżywienie dla kobiety.

Jeśli opiekunka ma otrzymywać od prywatnych zleceniodawców wynagrodzenie co miesiąc, zazwyczaj jest to najniższa krajowa, zatem 3221 zł netto. Za tyle są dostępne oferty dla niani m.in. we Włocławku. Grudziądzu i Chojnicach. Więcej zarobi opiekunka w podbydgoskim Osielsku – 4000 zł na rękę oraz w Golubiu-Dobrzyniu (4200 zł netto).