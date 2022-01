Są nowe miejsca pracy w Brzeskiej Strefie Gospodarczej. LPP rozkręca akcję rekrutacyjną. Poszukuje 500 pracowników

Centrum Dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim to kolejna ważna inwestycja w Brzeskiej Strefie Gospodarczej, I strategiczny punkt na mapie logistycznej producenta odzieży, firmy LPP. Jak informuje Biuro Prasowe LPP, tygodniowo Centrum Dystrybucyjne obsługiwać ma wysyłkę nawet 8 mln sztuk odzieży i akcesoriów do sklepów stacjonarnych.

Do pracy w Centrum Dystrybucyjnym poszukiwani są więc m.in. brygadziści zespołów, operatorzy wózków widłowych, elektrycy, elektromechanicy, pakowacze towaru, pracownicy magazynowi czy operatorzy magazynierzy. Jak podaje Biuro Prasowe LPP, rekrutacja rozpoczęła się w końcu ubiegłego roku i będzie przebiegać w kilku etapach. W odstępach około tygodnia załoga Centrum Dystrybucyjnego ma się sukcesywnie powiększać, aż do osiągnięcia docelowej liczby - 500 osób zatrudnionych do końca marca. Nabór prowadzony jest dwutorowo - bezpośrednio przez firmę LPP oraz poprzez dwie renomowane agencje pracy: Manpower i Randstad.

Akcja informacyjna na temat możliwości zatrudnienia jest szeroko zakrojona. Oferty pracy są dostępne m.in. w autobusach MPK, kursujących na terenie Włocławka i gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji. Kampania informacyjna na temat możliwości podjęcia pracy w LPP ma potrwać do końca lutego.